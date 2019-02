LEXIA Avvocati con TAS S.p.A. per l'acquisizione del Gruppo Mantica

LEXIA Avvocati ha assistito TAS S.p.A., società leader in Italia nella fornitura di software e servizi per applicazioni bancarie e finanziarie, per l'acquisizione di una partecipazione dell'80% del capitale sociale della società americana Mantica Inc., che detiene l'intero capitale sociale di Mantica Italia S.r.l., specializzata nella produzione, sviluppo e commercializzazione della piattaforma software proprietaria "Adaptive Intelligence" ideata per l'elaborazione dei modelli predittivi.

LEXIA Avvocati ha assistito negli aspetti legali di diritto italiano TAS S.p.A con il team composto dal Partner Francesco Dagnino e gli associate Andrea Guarino e Alessandro Rossi.

