Lipani Catricalà & Partners con Zucchetti dinanzi all'AGCM nell'acquisizione di Data Management

Lo studio legale Lipani Catricalà & Partners ha assistito Zucchetti S.p.A. nella comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) della concentrazione concernente l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Data Management S.r.l., società costituita tramite conferimento di ramo d'azienda da parte della società Data Management Human Resource Management S.p.A.

Le società coinvolte nell'operazione sono attive nel mercato dei servizi di payroll, ovverosia l'elaborazione e fornitura di dati necessari per l'amministrazione del personale, nonché nel mercato della fornitura di software gestionali per la pianificazione delle risorse aziendali per le risorse umane (c.d. "ERP – Enterprise Resource Planning"), che comprende la licenza e manutenzione del software per la gestione e l'amministrazione del personale, nonché la sua installazione e gestione correttiva-evolutiva.

A seguito della comunicazione, l'AGCM ha deliberato di non procedere all'avvio dell'istruttoria sull'operazione, in quanto essa non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Le imprese interessate dall'operazione sono state seguite da un team composto da Giuseppe Spernicelli, Responsabile degli affari legali del Gruppo Zucchetti, nonché Lucio Passeggio e Luca Scanu, rispettivamente Direttore Generale e Consigliere Delegato di Data Management, coadiuvati da Damiano Lipani, Antonio Catricalà, Carlo Edoardo Cazzato e Luca Baccaro dello Studio legale Lipani Catricalà & Partners.