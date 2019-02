PwC Deals, PwC TLS Avvocati e Commercialisti e Pirola Pennuto Zei & Associati nell'acquisizione da parte KEDA Clean Energy Co. Ltd di ICF&Welko SpA

PwC Deals e PwC TLS hanno assistito il Gruppo Cinese KEDA Clean Energy Co. Ltd e Pirola Pennuto Zei & Associati ICF & Welko

Il Gruppo Cinese KEDA Clean Energy Co. Ltd. ha acquisito la maggioranza del capitale di ICF &Welko SpA. Il Gruppo KEDA, quotato al mercato di Shanghai è tra i leader mondiali nella produzione di impianti industriali per il settore della ceramica. ICF&Welko è tra i principali player nazionali nel design, produzione e installazione di macchinari per il settore ceramic, food e cookware. La transazione consentirà a KEDA di entrare nel mercato italiano e di consolidare la propria presenza nel mercato internazionale.

PwC Deals ha assistito l'acquirente con un Team multidisciplinare coordinato da Massimo Benedetti (Partner). Per gli aspetti M&A: Marco Tanzi Marlotti (Partner), Massimo Pirozzi (Manager) e Ke Ren (Senior Associate); per gli aspetti finanziari: Jessie Yu (Director) e Francesco Bettazzi (Manager); per gli aspetti legali (PwC TLS): Avv. Filippo Zucchinelli (Partner), Avv. Dauchi Chu (Of Counsel), Avv. Michele Fava (Director), Avv. Giulio Della Casa (Senior Associate); per gli aspetti fiscali (PwC TLS): Alessandro Di Stefano (Partner) e Giuseppe Falduto (Manager).

I venditori di ICF & Welko sono stati assistiti da Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali e legali con un team guidato dal Partner Yuri Zugolaro, coadiuvato dal Junior Partner Marco Michielon e dai Senior Consultant Lavinia Fanan e Fabio Ferrari. Pirola Corporate Finance, con il Partner Mario Morazzoni e il Senior Manager Paolo Tramoni, ha supportato lo Studio Pirola nella transazione.