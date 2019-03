Grimaldi con Vetrya nell'acquisizione di Viralize

Grimaldi Studio Legale, con il partner Paolo Daviddi (foto), ha assistito Vetrya, gruppo italiano leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital e quotato sul segmento Aim di Borsa Italiana, nell'acquisizione del 100% di Viralize, società specializzata nel digital video advertising basato su intelligenza artificiale.

Con questa operazione il Gruppo Vetrya rafforza la propria offerta di servizi digitali e il processo di internazionalizzazione.

Il pagamento del corrispettivo è previsto per il 50% in cash al closing, che avverrà entro il mese di marzo e per il residuo 50% a seguito dell'approvazione del bilancio 2021 di Viralize.