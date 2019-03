LATHAM & WATKINS E GOP NELL'ACQUISIZIONE DI PAYCARE DA PARTE DI COMDATA

Gruppo Comdata, principale provider globale di soluzioni innovative nel settore Customer Operations, ha annunciato oggi il perfezionamento dell'operazione di acquisizione di PayCare, società specializzata nella fornitura di servizi di contact center per istituti finanziari, dal Gruppo Nexi.

Contestualmente all'accordo, Comdata ha firmato con Nexi un contratto pluriennale per la fornitura di servizi di Customer Relationship Management. Questa operazione consolida ulteriormente il piano strategico di Gruppo Comdata in l'Italia e l'impegno a rafforzare l'offerta di servizi per gli operatori finanziari, grazie anche all'acquisizione dell'intero portafoglio clienti di PayCare.

Latham & Watkins ha assistito Comdata con un team guidato dai partner Stefano Sciolla e Giancarlo D'Ambrosio, e composto dagli associate Michele Golinelli e Federica Ventura.

Il team legale interno di Comdata che ha seguito l'operazione è guidato da Nicoletta Assirelli, Head of Corporate and Legal Affairs.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Gruppo Nexi con un team guidato dal partner Andrea Aiello e composto dagli associate Mattia Casarosa e Caterina Pistocchi. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Prof. Guglielmo Fransoni.

Il team legale interno di Nexi che ha seguito l'operazione è guidato da Bianca Del Genio, Head of Legal Affairs & Strategic Projects.