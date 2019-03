Orrick nomina Francesca Isgrò Responsabile del Dipartimento Amministrativo

Milano/Roma 1 marzo 2019 - Orrick è lieto di annunciare la nomina della partner Francesca Isgrò (in foto) a Responsabile del dipartimento di diritto amministrativo di Orrick Italia.



Francesca Isgrò, in Orrick dal 2006 e membro del Finance Group, assiste primarie società ed amministrazioni pubbliche principalmente nel settore del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica. É specializzata in materia di project financing, appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e si occupa altresì del contenzioso relativo al comparto delle concessioni di lavori e servizi pubblici (autostrade, trasporti, telecomunicazioni, energia, acqua, gas).

È esperta di progetti di sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e tradizionali, per tutte le problematiche amministrative/ambientali connesse.



Nel corso del 2018 ha curato gli aspetti amministrativi dell'operazione di emissione del primo green bond infrastrutturale emesso in Italia finalizzato al finanziamento dei progetti di efficientamento energetico promossi mediante lo strumento del project financing e dedicati all'illuminazione pubblica a LED in sei comuni di Umbria, Molise e Campania. Ha inoltre recentemente assistito Italgas nell'acquisizione di un ramo d'azienda di Amalfitana Gas S.r.l. relativo alle attività di distribuzione del gas naturale in tre ATEM ricadenti in Campania e Basilicata che comprende concessioni, reti, impianti per un totale di oltre 22.000 utenze servite e oltre 300 chilometri di rete. Tale acquisizione rappresenta un ulteriore tassello del processo di consolidamento del settore di cui Italgas vuole essere artefice e protagonista ed è parte della strategia di crescita annunciata dalla società nel Piano Strategico 2017-2023.



Nel marzo 2017 è stata nominata membro del CdA di Poste Italiane S.p.A.