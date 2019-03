PwC TLS con Cadogan per l'investimento in Proger

PwC TLS Avvocati e Commercialisti, con il Team M&A di Roma composto dal Partner Andrea Lensi Orlandi (in foto), dal Senior Manager Daniele Landi, dal Senior Associate Marco Contaldi e dall'Associate Flavia Benedetti, ha assistito Cadogan Petroleum PLC, società operativa nel settore Oil&Gas quotata al Main Market del London Stock Exchange, nella conclusione di un accordo di investimento che, nell'immediato, darà luogo alla erogazione di un finanziamento fruttifero in favore di Proger Managers & Partners S.r.l. (PMP), socio di maggioranza di Proger Ingegneria S.r.l..

L'operazione, posta in essere dalla controllata indiretta Cadogan Petroleum Holdings B.V., è finalizzata alla sottoscrizione da parte di PMP di un aumento di capitale in Proger Ingegneria S.r.l. e prevede altresì il riconoscimento in favore di Cadogan di alcuni diritti di governance e di una opzione per l'acquisto, tramite compensazione del credito finanziario ed annullamento degli interessi, della partecipazione sottoscritta da PMP.

L'esercizio dell'opzione porterà Cadogan ad acquisire una quota del 33% in Proger Ingegneria S.r.l. ed una partecipazione indiretta del 22% nella controllata Proger S.p.A., società di engineering & management attiva nella gestione di progetti multidisciplinari su larga scala.

Oltre a molteplici sinergie operative tra i due Gruppi, l'investimento genererà per Cadogan una significativa crescita del business e la possibilità di beneficiare della presenza di Proger e dei suoi specialisti in oltre 15 Paesi nel mondo per lo sviluppo di opportunità commerciali presenti e future. Proger, dal canto suo, beneficerà delle primarie competenze di Cadogan nel settore Upstream al fine di accedere a commesse di elevata marginalità nella Oil&Gas Industry.

Il Team Deals di PwC Advisory, composto dai Partner Riccardo Maria Togni ed Angela Margherita Bellomo, nonché dai Senior Manager Maurizio Galati e Pietro Ceresa, ha svolto il ruolo di Advisor finanziario e, con il supporto di PwC TLS, si è altresì occupato della Due Diligence finanziaria, legale e fiscale.