Latham & Watkins e Dentons nel lancio di Axis Retail Partners da parte di Generali

Il Gruppo Generali (Generali) ha annunciato il lancio di Axis Retail Partners, una nuova boutique real estate dedicata agli investimenti nel settore dei centri commerciali.

Axis Retail Partners nasce dalla joint venture fra Generali, che detiene una partecipazione di maggioranza del 51% attraverso la controllata Generali Investments Holding S.p.A., e i due partner Florencio Beccar e Toby Smith, professionisti di riconosciuta esperienza nell'investimento e nella gestione di centri commerciali.

Questa partnership è volta a rafforzare ulteriormente la posizione strategica di Generali nel settore immobiliare, nel quale è già uno dei principali investitori al mondo attraverso Generali Real Estate.

Latham & Watkins ha assistito Generali con un team composto dal partner Cataldo Piccarreta e dalla associate Silvia Milanese, che hanno affiancato la funzione legale Group Investments, Asset & Wealth Management di Generali guidata dal general counsel Pierluigi Martino e composta per gli aspetti di investimento e di governance da Giuseppe Stuppia e per gli aspetti real estate da Anna Oneto e Antonio Ortu.

Dentons ha assistito i due partner Florencio Beccar e Toby Smith con un team multi-giurisdizionale coordinato dal partner Pier Francesco Faggiano che, per l'Italia, ha seguito anche gli aspetti corporate insieme all'associate Ferdinando Bonofiglio, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Andrea Fiorelli e dal counsel Domenico Rettura. Per la Spagna sono intervenuti il partner Jose Ramon Vizcaino Fernandez de Casadevante per gli aspetti fiscali e il senior associate Juan Alonso Berberena per agli aspetti giuslavoristici.