Orrick e Molinari nell'accordo tra il Gruppo Calvi e IDeA CCR II

Orrick ha assistito il Gruppo Calvi Holding mentre Molinari e Associati ha assistito IDeA Corporate Credit Recovery II ("IDeA CCR II"), secondo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (società del Gruppo DeA Capital), nonché illimity (banca specializzata nel credito alle PMI nata dalla fusione tra Spaxs e Banca Interprovinciale), nella sottoscrizione di un accordo che prevede l'ingresso di IDEA CCR II nel capitale del Gruppo Calvi con una quota del 26%, l'immissione di risorse finanziarie da parte del fondo IDeA CCR II e illimity per complessivi €13,5 milioni e un parziale rifinanziamento, per €34 milioni, dell'esposizione esistente da parte di illimity.

L'accordo consente di rafforzare ulteriormente il percorso di sviluppo già intrapreso dal Gruppo Calvi. Circa €13 milioni di nuove risorse finanziarie a supporto del piano industriale, destinate ad investimenti, consentiranno alla società di consolidare la propria leadership, proseguendo il percorso di costante crescita registrato negli ultimi anni dall'attuale management del gruppo. La partnership consentirà inoltre di irrobustire la struttura finanziaria del Gruppo e di dare ulteriore impulso alle sinergie tecnologiche, produttive e commerciali per l'ampliamento delle gamme di fabbricazione e per il mantenimento dei già elevati standard qualitativi delle varie società del gruppo, che attualmente è il principale provider globale di soluzioni su disegno e specifica del cliente per la produzione di profilati speciali in tutte le tipologie di acciaio, metalli duri e titanio e di applicazioni per la logistica industriale e per l'automazione.

Il team Orrick era guidato dal partner Marco Nicolini e composto dai partner Andrea Rosi Piermartini, Raul Ricozzi, dal senior associate Federico Perego e dall'avvocato Alberto Coletti coadiuvati dai partner Peter Rooney ed Andrew Mattei per i profili US dell'operazione.

Per Molinari e Associati ha agito un team guidato dalla partner Margherita Santoiemma e composto dall'associate Giacomo Colombo e da Francesco Manghisi.