BonelliErede deal counsel nell'IPO di Maps

BonelliErede ha assistito Maps S.p.A., "PMI innovativa" attiva nel settore della digital transformation, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società su AIM Italia. L'operazione di quotazione è avvenuta a seguito di un'offerta, costituita da un collocamento istituzionale di azioni ordinarie, finalizzata a supportare il processo di crescita per linee esterne di Maps e a contribuire allo sviluppo aziendale sfruttando le potenzialità in crescente evoluzione del settore della digital transformation.

BPER Banca, anch'essa assistita da BonelliErede, ha agito in qualità di global coordinator dell'offerta e nominated adviser.

Nell'ambito dell'operazione, la partner e membro del Focus Team Capital Markets Vittoria Giustiniani ha guidato un team composto dall'associate Alessandro Capogrosso e da Filippo Emanuele Sani ed Elettra Gaspari.