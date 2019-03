Elexia, avvocati & commercialisti si insedia a Madrid con AVCO

Siglata oggi la partnership tra lo studio italiano e lo studio spagnolo



Milano, 8 marzo 2019 - Oggi a Madrid l'Avv. Daniele Portinaro, presidente del Comitato Esecutivo, e l'Avv. Giulio Graziani, Managing Partner di Elexia, hanno firmato l'accordo di partnership con Antonio Viñal, fondatore dello studio legale spagnolo AVCO Antonio Viñal & Co. Abogados.



Elexia ha quindi una nuova sede in Via Velázquez 37, a Madrid, in una delle zone più esclusive ed eleganti della città. AVCO, invece, rafforzerà la sua presenza nel mercato italiano con la sede in Via Solferino 7, a Milano.



Oltre alla compresenza, questa nuova alleanza permetterà ad entrambi gli studi di condividere know-how e risorse in modo sinergico, col fine di offrire un servizio di advisory competente ed avanzato, finalizzato allo sviluppo del business dell'impresa.



L'obiettivo immediato è implementare tra i due paesi le operazioni di M&A, un mercato in grande fermento sia in Italia che in Spagna, dovuto principalmente ad un cambio di prospettiva importante nel tessuto imprenditoriale italiano e ad una maggior apertura alle dinamiche di mercato globale.



L'obiettivo a lungo termine è invece quello di creare un network internazionale concentrandosi soprattutto su alcune aree geografiche di interesse tra cui i paesi del Sud Est Asiatico. L'Avv. Antonio Viñal, infatti, già Segretario Generale dell'Asociación Empresarial España-ASEAN, vanta una profonda conoscenza del mercato ASEAN, in ragione di una consolidata esperienza professionale. I mercati ASEAN rappresentano un'importante area di sbocco e di investimento per le imprese italiane, che possono ora contare sull'assistenza di Elexia.