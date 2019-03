Renato Rordorf Of Counsel di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Dopo aver ricoperto importanti incarichi istituzionali,

assume il ruolo di Of Counsel dello Studio



Milano, 8 marzo 2019 – Il Dott. Renato Rordorf diventa Of Counsel dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Già magistrato, affiancherà i professionisti GOP in questioni societarie, temi strategici in materia di operazioni straordinarie, con particolare focus su aspetti di restructuring e contenzioso.

Magistrato dal 1970, il Dott. Rordorf ha svolto inizialmente funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, quindi di giudice del Tribunale di Milano, di consigliere della Corte d'appello e poi della Corte di Cassazione, della quale in seguito è divenuto presidente di sezione, coordinatore delle Sezioni unite civili ed, infine, Primo presidente aggiunto.

Nel quinquennio compreso tra l'aprile 1997 e l'aprile 2002 ha assunto la carica di commissario della Consob. E' stato inoltre componente della commissione ministeriale presieduta dal Prof. Floriano d'Alessandro per lo studio e l'attuazione delle direttive CEE in materia societaria, della commissione ministeriale presieduta dal Prof. Mario Draghi per la predisposizione del Testo unico delle leggi sui mercati finanziari e della commissione ministeriale presieduta dal Prof. Antonino Mirone per la riforma del diritto societario.

Tra il 2015 e il 2017 ha presieduto due commissioni ministeriali incaricate, rispettivamente, di preparare la bozza di legge delega per la riforma del diritto della crisi d'impresa, poi sfociata nella legge n. 155 del 2017, e le bozze dei relativi decreti delegati.

È autore di numerose pubblicazioni giuridiche e dal 2016 è direttore della rivista Questione Giustizia.

"Siamo entusiasti ed onorati della collaborazione con il Dott. Rordorf" ha commentato Antonio Auricchio, Co-Managing Partner dello Studio. "Siamo certi che la sua esperienza potrà contribuire a rafforzare ulteriormente la qualità dei servizi legali offerti ai nostri clienti in materie che richiedono un'alta specializzazione e una profonda capacità di analisi."