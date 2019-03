EVENTO A BARI IL 21 MARZO

"Tutela del cliente bancario e finanziario; profili evolutivi in materia di usura" è il tiolo del convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari dell'Ordine degli Avvocati di Bari e della CCIAA di Bari , in programma il 21 marzo 2019, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso la Camera di Commercio di Bari in Corso Cavour.



"Si tratta di un evento di alto taglio scientifico-tecnico - sottolinea il prof. Elbano De Nuccio, docente di Economia Aziendale della Lum Jean Monnet e Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari – imperniato sulle tematiche di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti.

In un contesto normativo e giurisprudenziale in perenne evoluzione, centrale importanza assume il ruolo dei commercialisti nella valutazione del corretto svolgimento delle relazioni con le imprese bancarie; ciò anche al fine di assicurare nel tempo la costante copertura dei fabbisogni finanziari derivanti dall'applicazione delle strategie produttive e commerciali nonché il mantenimento di un adeguato equilibrio finanziario".



"Prodotti trasparenti e correttamente collocati, afferma Girolamo Fabio Porta, Presidente della Commissione di studio dell'Ordine di Bari, che riflettano le esigenze e la propensione al rischio dei clienti, non sono solo un beneficio per questi ultimi; lo sono anche per le banche, per il sistema finanziario e per l'economia nel suo complesso.

Il contenzioso civile in ambito bancario e finanziario ha mostrato negli ultimi anni un intenso confronto tra clienti e istituti di credito riguardante, in larga parte, contestazioni sulle condizioni applicate ai finanziamenti e, in particolare, il rispetto delle soglie legali anti-usura. Sulla scorta delle numerose sentenze emesse sul tema dell'usura pattizia è sorto un vivace dibattito dottrinale sugli aspetti più significativi della normativa di riferimento, che ha generato differenti "correnti di pensiero tecnico-giuridico" in merito alla valutazione di questo profilo di illegittimità contrattuale".

