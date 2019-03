Diritto del lavoro, diritto sindacale e sicurezza sul lavoro

"L'avv. Daniela Fargnoli si è laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi La Sapienza di Roma dove ha poi conseguito il Master in diritto del lavoro e della previdenza sociale ed il Dottorato di ricerca in "Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale" discutendo una tesi sulle recenti modifiche che hanno interessato il regime sanzionatorio dei licenziamenti dopo l'entrata in vigore del Jobs Act.

Nel 2009 è risultata vincitrice della Prima Toga d'Onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per i giovani avvocati più meritevoli del foro.

Si è specializzata in diritto del lavoro collaborando con primari studi nazionali ed internazionali della capitale nei quali ha approfondito le problematiche del diritto del lavoro e sindacale, maturando consolidata esperienza nella consulenza e nel contenzioso.

Dal 2016 collabora con diverse riviste giuridiche specializzate in diritto del lavoro ed è, altresì, cultore della materia presso la cattedra di diritto del lavoro della Facoltà di Sociologia dell'Università La Sapienza di Roma e della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Dal dicembre 2018 ha fondato il suo studio professionale nel quale si occupa di diritto del lavoro, diritto sindacale e di sicurezza sul lavoro".

Studio Legale Fargnoli