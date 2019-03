INNOVATION 10: L'INIZIATIVA GLOBALE DI HERBERT SMITH FREEHILLS PER L'INNOVAZIONE

Focus sull'innovazione







"LO STAFF POTRÀ LAVORARE SU PROGETTI INNOVATIVI FINO A 10 GIORNI ALL'ANNO"



Focus sull'innovazione: Herbert Smith Freehills si spinge oltre la consulenza legale e lancia una nuova iniziativa che permetterà al suo team globale di dedicarsi fino a 10 giorni all'anno a nuovi progetti dedicati all'innovazione dei processi. Tra questi, attività quali la creazione di app legali, strumenti di automazione dei documenti e di intelligenza artificiale, progetti relativi alla blockchain della Law Firm o su smart legal contracts. Denominato Innovation 10, questo progetto va ad aggiungersi alle altre recenti iniziative lanciate dalla Firm, ovvero l'uso di un software contro i cyber-attacchi, il lancio di un servizio digitalizzato di analisi del rischio nelle controversie e la creazione della funzione del Global Legal Operations.

Innovation 10, lanciata a livello globale l'11 febbraio 2019, è un'iniziativa aperta a tutto il personale di Herbert Smith Freehills dei 27 uffici sparsi in tutto il mondo.

"Innovation 10 accelera la nostra strategia globale per l'innovazione e la tecnologia – spiega Laura Orlando, Managing Partner dell'ufficio milanese – e ci consente di capitalizzare sui nostri talenti per creare opportunità di trasformazione del modo in cui operiamo. È un modo per coinvolgere tutto il nostro staff nei processi e dare un riconoscimento concreto al valore aggiunto, non soltanto al tempo che dedichiamo al lavoro".

Negli ultimi tre anni la Law Firm internazionale si è impegnata per creare una "cultura dell'innovazione": garantire valore per fornire i migliori risultati, sia per i clienti che per gli stessi dipendenti. Innovation 10 consentirà a Herbert Smith Freehills di attingere alla creatività e all'esperienza dei suoi collaboratori dando loro la possibilità di partecipare attivamente all'evoluzione tecnologica della Law Firm.