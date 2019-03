Adeguamento delle norme sul brevetto europeo

GAZZETTA UFFICIALE





Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 12 marzo 2019, n. 60) il Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 18 di attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Il Decreto in particolare, modificando la Sezione delle invenzioni del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30), specifica che il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare diritti con effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto.

Inoltre è stata rivista l'estensione delle esclusività attribuite dal diritto di brevetto di cui all'art. 68 del Codice.