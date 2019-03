Baker McKenzie con Shanghai Moons Electric Co, Ltd. nell'acquisizione di Technosoft Motion AG

Baker McKenzie ha assistito Shanghai Moons Electric Co, Ltd., una società quotata alla borsa di Shanghai, nell'acquisizione di Technosoft Motion AG e delle sue controllate in Svizzera e Romania.

Il gruppo Technosoft è attivo da molti anni nella ricerca e sviluppo di soluzioni per il controllo del movimento e sistemi di movimento personalizzati per varie industrie.

Shanghai Moons Electric è a capo di un gruppo attivo sul mercato asiatico, europeo e americano da molti anni.

L'operazione è stata seguita da Marco Marazzi, partner, con il supporto dei colleghi Markus Winkler e Christian Rioult dell'ufficio di Zurigo nonché dello studio Muşat & Asociaţii di Bucarest.