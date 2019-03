Linklaters annuncia la nomina dell'avvocato Ugo Orsini a partner del dipartimento di Capital Markets

Ugo è entrato in Linklaters nel 2007 ed è stato promosso a Counsel nel 2016. È specializzato in diritto dei mercati finanziari e ha maturato la propria esperienza nell'ambito di operazioni di equity e debt capital market, assistendo primarie società e banche internazionali ed italiane in relazione ad IPO, aumenti di capitale, strumenti equity linked e governance.

I clienti lo collocano tra i migliori avvocati Capital Markets del mercato riconoscendogli eccezionali doti analitiche e tecniche, una grande disponibilità e una spiccata capacità nella gestione delle operazioni più complesse.

Con la nomina a partner di Ugo, Linklaters prosegue il proprio percorso di crescita rafforzando la practice di Capital Markets. Ugo continuerà a lavorare al fianco dei soci Claudia Parzani e Dario Longo.

Andrea Arosio, Managing Partner della sede di Linklaters di Milano, ha dichiarato "Quando abbiamo avviato Linklaters in Italia ci siamo posti l'obiettivo di perseguire l'eccellenza in ogni settore. La ricerca dell'eccellenza è naturalmente un percorso continuo e la nomina a partner di un professionista del calibro di Ugo è un passo importante verso questo traguardo".