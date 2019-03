Roedl & Partner lancia il Club dei giocattoli: nasce il primo servizio online di Toy-Sharing e Try&Buy in Italia

Le nuove frontiere dello sharing arrivano ai giochi: il portale viene lanciato oggi a Milano, Monza e Brianza



Camerette debordanti di giocattoli mai usati o negletti da mesi? Le ultime novità del gioco comprate e dimenticate sotto il letto dopo tre giorni, capaci di ingenerare un grande senso dello spreco in tanti genitori? Nasce Il Club dei giocattoli, la prima piattaforma online in Italia che consente di ordinare i migliori giocattoli e restituirli quando lo si desidera. Nato dall'idea di due giovani mamme e start up incubata dal progetto Speed Mi Up dell'Università Bocconi di Milano, il portale debutta ufficialmente a Milano, Monza e Brianza in progetto pilota per poi approdare lungo tutta la penisola.

Il Club dei giocattoli si rivolge a tutti quei genitori che vogliano offrire stimoli ed esperienze sempre diverse ai propri figli nella fascia d'età 0 – 12 anni, senza dover acquistare uno alto numero di giocattoli, evitando inutili sprechi ed educando i bambini a un atteggiamento consapevole secondo i valori dello scambio, della condivisione e della cura degli oggetti.

Lo sharing dei giocattoli è un business che si sta consolidando all'estero, in particolare in Usa, Asia e Nuova Zelanda, ma anche in paesi europei come Germania e Regno Unito. Utile per le aziende e per le famiglie, potrà essere sottoscritto in Italia in due formule diverse. La prima è un abbonamento mensile che consente di ricevere a casa un kit di giochi a sorpresa selezionati sulla base di un questionario, fascia di età e di interesse; la seconda, sarà una scelta a catalogo da una library on line per noleggiare i singoli giocattoli desiderati con tariffe quindicinali. I giochi potranno essere restituiti, per fare nuove esperienze, oppure acquistati. Tutti i giocattoli vengono puntualmente controllati e igienizzati e la loro selezione e la scheda di accompagnamento è curata da due neuropsicologhe dell'età evolutiva che lavorano in team con il Club.

