Adeguamento delle norme sugli strumenti finanziari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 13 marzo 2019, n. 61) il Decreto legislativo 13 febbraio 2019, n. 19 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Il Decreto, in particolare, individua le autorità nazionali competenti sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento. Infine, introduce nuove sanzioni amministrative relative alla violazione della normativa europea.