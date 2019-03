Baker McKenzie e Legance Avvocati Associati nel finanziamento in pool a favore di ACS Dobfar

Milano, 14 marzo 2019 – Baker McKenzie, con un team composto dal partner Ludovico Rusconi e dall'associate Gianni Ramundo, coadiuvati dal counsel Francesco Florenzano per gli aspetti fiscali dell'operazione, e Legance Avvocati Associati, con un team guidato dal partner, Andrea Giannelli, e dal counsel, Antonio Matino, coadiuvati dall'associate, Andrea Mazzola, hanno assistito, rispettivamente, ACS Dobfar S.p.A, holding di un gruppo multinazionale operante nel settore farmaceutico, ed un pool di banche, costituito da Banca IMI / Intesa Sanpaolo e Natixis S.A. – Succursale di Milano, in qualità di finanziatori, mandated lead arrangers e bookrunners, e da BNL, Banco BPM e UniCredit in qualità di finanziatori, in un'operazione di finanziamento del valore di Euro 150 milioni.