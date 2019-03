NUNZIANTE MAGRONE e LEGANCE nell'acquisizione del 25% di Herbolea Biotech s.r.l. da parte di AgMedica Bioscience Inc.

Lo studio legale Nunziante Magrone, con un team guidato dal socio Vieri Paoletti, ha assistito Herbolea Biotech s.r.l. nel closing dell'operazione che ha visto l'ingresso del gruppo canadese AgMedica Bioscience Inc. nel capitale della società con una quota del 25%.

AgMedica Bioscience è stata assistita da Legance – Avvocati Associati, con un team costituito dal senior partner Bruno Bartocci e dal managing associate Filippo Benintendi e dall'associate Sofia Roveta.

Herbolea Biotech è una società italiana, nata a Montalcino, attiva nelle tecnologie di trasformazione delle piante ad elevato potenziale terapeutico in prodotti di qualità superiore.

Nell'ambito dell'operazione, l'Avvocato Vieri Paoletti entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di Herbolea Biotech in qualità di Consigliere Indipendente.