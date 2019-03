EVENTO



Mercoledì 20 marzo alle 12.45 Allen & Overy ha organizzato presso la sede di Milano in via Manzoni, 41 Milano un incontro, in collaborazione con lo studio AGFM, in tema di crisi d'impresa e potenziali opportunità di investimento dal titolo: "Un nuovo approccio alla crisi di impresa: sfide ed opportunità per gli investitori".

Nel corso dell'incontro sarà analizzata la nuova procedura di allerta e di gestione assistita della crisi, con particolare focus sugli effetti prodotti in termini di possibile accelerazione dei processi di aggregazione e investimento in situazioni distressed.

All'evento interverranno:

- Juri Bettinelli, Counsel – Restructuring, Allen & Overy

- Paolo Ghiglione, Partner – Corporate, Allen & Overy

- Alberto Guiotto, Senior Partner and Head of Advisory di AGFM

- Stefano Sennhauser, Senior Partner di Allen & Overy