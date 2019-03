FIVELEX si rafforza con due nuovi of counsel

Due nuovi of counsel fanno ingresso in FIVELEX Studio Legale: il Prof. Avv. Francesco Rossi Dal Pozzo, professore associato di Diritto dell'Unione europea e di Diritto della concorrenza dell'Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, ed il Prof. Avv. Andrea Tina, professore ordinario di Diritto commerciale e di Diritto delle assicurazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

I nuovi ingressi sono un'ulteriore testimonianza del percorso di crescita dello Studio che, dopo il recente allargamento della partnership, punta al rafforzamento delle proprie aree core e all'ampliamento dell'attività ad ambiti contigui e in cui lo Studio è già presente.

Come per il Prof. Avv. Salvatore Maccarrone, che ormai da anni ricopre questo stesso ruolo nello Studio, anche in questo caso la caratteristica essenziale ricercata nell'of counsel è per FIVELEX l'essere un profondo conoscitore di una determinata area del diritto e la finalità di queste unioni è di portare all'interno dello Studio nuove e comprovate expertise.

Con l'ingresso del Prof. Avv. Rossi Dal Pozzo FIVELEX mira in particolare ad acquisire competenze in ambito antitrust, necessarie in operazioni di M&A, così come nell'assistenza alla propria clientela in tematiche di diritto della concorrenza e, in generale, di diritto dell'Unione europea. Il Prof. Avv. Rossi Dal Pozzo ha in precedenza operato all'interno di primari studi internazionali, tra le sedi di Milano e Londra, ed ha poi fondato nel 2001 lo studio Levi - Dal Pozzo e nel 2017 lo studio Rossi Dal Pozzo.

Con l'ingresso del Prof. Avv. Tina, oltre ad integrare ulteriori competenze in ambito corporate, FIVELEX mira a rafforzare il proprio posizionamento nelle aree assicurativa e bancaria, in cui quattro dei sette soci operano da circa venti anni prestando assistenza sia stragiudiziale che giudiziale. Tra le altre sue esperienze, fino al 2018 il Prof. Avv. Tina è stato membro effettivo del Collegio di Milano dell'Arbitro Bancario Finanziario e membro del Collegio di Coordinamento del medesimo Organo.