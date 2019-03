Orrick e Chiomenti nel lancio della nuova Joint Venture solare "FORVEI II"

Orrick ha assistito VEI Green, primaria società di investimento dedicata al settore delle energie rinnovabili riconducibile a Palladio Holding, e Foresight, primario fondo di investimento infrastrutturale e di private equity, nella strutturazione e lancio del secondo veicolo di joint venture dedicato ad investimenti nel fotovoltaico battezzato "ForVEI II", a seguito della cessione a ERG della prima joint venture fotovoltaica tra gli stessi investitori ("ForVEI") avvenuta a inizio 2018 per 336 milioni di euro.

ForVEI II, in particolare, ha un target di raccolta di circa 120 milioni di euro e ha già registrato l'ingresso nel proprio capitale sociale da parte della NWS Holdings Limited ("NWS", Hong Kong Stock Code: 659), la principale tra le aziende diversificate della New World Development Company Limited (Codice Stock di Hong Kong: 17) con un focus su infrastrutture e servizi, assistita da Chiomenti.

Nello specifico Orrick ha assistito VEI Green e Foresight nella negoziazione e predisposizione della documentazione contrattuale relativa all'operazione e all'ingresso di NWS, incluso l'accordo di investimento e parasociale regolante i termini e le condizioni della nuova joint venture, oltreché nelle attività di due diligence e di negoziazione e sottoscrizione dei contratti relativi alle acquisizioni dei primi target solari di investimento in Puglia e Sicilia (per un totale iniziale complessivo di circa 3 MW).

Il team di Orrick è stato guidato da Carlo Montella, partner e global Deputy Business Unit Leader del dipartimento Energy & Infrastructure della firm, e composto da Andrea Gentili, of counsel, Celeste Mellone, special counsel, Daria Buonfiglio, managing associate, Marcello Montresor, managing associate, e Jacopo Giansante, trainee.

Il team di Chiomenti era guidato dal partner Marco Nicolini insieme agli associate Arnaldo Cremona e Silvia Colomba per gli aspetti societari, dal Partner Carola Antonini per i profili Energy e dal partner Paolo Giacometti con il senior associate Giuseppe Zorzi per gli aspetti fiscali.