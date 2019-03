"Quali problemi hanno le imprese"?

TAVOLA ROTONDA



Da questa riflessione ha preso avvio l'incontro organizzato a Milano Rho, dalla Confederazione Europea delle Piccole Imprese (CEPI).

La regia dell'evento è stata curata da Rolando Marciano, presidente nazionale CEPI, e alla tavola rotonda hanno fornito importanti contributi, il dottor Claudio Pisapia vicepresidente vicario della CEPI, il prof. Angelo Ruggiero vicepresidente della CEPI, Giuseppe Cuozzo responsabile regionale CEPI Lombardia, Roberta Garascia consulente del lavoro in Milano, Princigalli Addolorata consulente del lavoro in Milano, Roberto Tedesco avvocato tributarista in Monza, Stefania Castellucci avvocato e consulente del lavoro in Vigevano, Alessandro Lorenzi consulente del lavoro in Bergamo, Michele Gentile fiduciario e commercialista in Lugano e Milano, Antonio D'Oca consulente del lavoro in Milano e Genova, Paolo Silvano consulente del lavoro in Torino, Alessandro Nostro avvocato tributarista in Brescia, Paolo Soro commercialista e revisore in Milano e Venezia Mestre, Giovanna Riva consulente del lavoro in Milano; oltre naturalmente, ad una serie di importanti imprenditori milanesi, rappresentati da Carmelo Cassia e Davide Roccaro.

Sono state raccolte le testimonianze dirette dei professionisti e delle imprese, alla presenza degli Onorevoli Jari Colla (Commissione attività produttive, commercio e turismo) e Alessandro Colucci (Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati), "… in merito alle più svariate problematiche delle imprese e proposte soluzioni, i contributi degli esperti professionisti e il confronto diretto con gli imprenditori hanno consentito di evidenziare, le difficoltà fiscali e giuslavoristiche cui vanno incontro le imprese giornalmente". Così Rolando Marciano commenta l'incontro che si è svolto ieri a Milano Rho.

Il prof. Angelo Ruggiero commenta, sottolineando che le problematiche emerse sono legate essenzialmente "… al rilascio del DURC, alla mediazione tributaria, alle novità introdotte dalla riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all'obbligo di modifica dello statuto e nomina del revisore legale, alla fatturazione elettronica, il che ha penalizzato e penalizzerà sempre di più le micro e piccole imprese".