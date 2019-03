Arlati Ghislandi rafforza la business unit di HR Audit & Development

Arlati Ghislandi rafforza la propria business unit di HR Audit & Due Diligence e annuncia l'ingresso, in qualità di of counsel, di Rosanna Di Lernia, specializzata in consulenza manageriale HR, con un focus particolare sulle attività di change management, riorganizzazioni e staff development.

Rosanna Di Lernia ha lavorato in funzioni chiave, fino a occupare il ruolo di HR Director, nell'ambito delle risorse umane di ABN AMRO NV, Banca Antonveneta e The Royal Bank of Scotland plc. occupandosi tra l'altro della compliance della gestione delle risorse umane e quindi in particolare fondando le proprie conoscenze nelle materie di audit, assessment e due diligence che poi utilizzerà professionalmente presso ABTG, Right Manpower, Randstad con cui continuerà la collaborazione.

L'esperienza ventennale sia come consulente che come manager HR, fanno di Rosanna Di Lernia il partner ideale per la consulenza HR che Arlati Ghislandi svolge direttamente presso le aziende clienti.

Arlati Ghislandi inoltre avrà modo di fruire delle conoscenze di Rosanna Di Lernia nell'ambito del proprio progetto di HR management e le affiderà il ruolo di HR partner per governare i processi di hiring e di organizzazione interna affiancandosi nelle attività di Talent management & development ad Antonella Jannelli.

Antonella Jannelli, Head of Marketing and Communications dello Studio, ha lavorato in importanti realtà nazionali ed internazionali, specializzandosi in Marketing e Project & Change management, in ambito di servizi e consulenza B2B.

Le nuove nomine si inseriscono nel progetto di consolidamento ed espansione di Arlati Ghislandi nell'area dei servizi di consulenza e outsourcing HR, secondo le best practice internazionali.