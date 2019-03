INCONTRO



Incontro tra curatori e Registro imprese presso CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi

Su iniziativa dell'ACM – Associazione Concorsualisti Milano, si tiene martedì 26 marzo, dalle ore 14.00, presso l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Via Fontana 1, Milano, l'incontro sul tema "Deposito al registro imprese rapporto riepilogativo ex art. 33 L.F: aspetti critici e soluzioni operative". Intervengono il Dott. Giovambattista Franco, Dirigente Area Front End Registro imprese CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi, il Dott. Roberto Paone, Responsabile Servizio iscrizioni Registro imprese procedure concorsuali e informazioni giudiziarie CCIAA Milano Monza Brianza e Lodi e l'Avv. Alberto Redeghieri Baroni, Curatore ACM al Tribunale di Milano moderati da Roberta Zorloni, Presidente ACM, curatore al Tribunale di Milano.

L'art. 33, in relazione al rapporto riepilogativo semestrale, prescrive la sua trasmissione all'ufficio del Registro delle Imprese nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito, nella cancelleria del tribunale, delle osservazioni da parte del Comitato dei creditori, o di un suo componente. Non prevede alcun termine di deposito in caso di assenza del comitato dei creditori.

"L'incontro, partendo da una norma con profili di criticità, si prefigge di individuare prassi e soluzioni operative condivise e rientra nell'ambito del più ampio programma di ACM di essere stimolo per la migliore efficienza nella gestione delle procedure a beneficio di tutti gli operatori del sistema" sottolinea Roberta Zorloni.

A seguito della comunicazione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento ovvero ammissione al concordato preventivo (e sua omologazione), nella visura aggiornata del Registro Imprese il curatore fallimentare (e talora anche il commissario o liquidatore giudiziale nel concordato preventivo) viene espressamente qualificato come ultimo "Rappresentante dell'impresa" (al pari del legale rappresentante della società fallita) se non, in taluni casi, come "titolare o legale rappresentante" e, in ogni caso, indicato nella sezione "Amministratori" insieme agli organi gestori della società fallita (presidente del c.d.a., consiglieri di amministrazione, amministratore unico o liquidatore).

"ACM ritiene che siffatta prassi del Registro imprese, da un lato non rifletta correttamente la posizione del curatore/commissario/liquidatore giudiziale e soprattutto, dall'altro lato possa ingenerare (come, in effetti, ha ingenerato per esperienza diretta dei professionisti coinvolti) una pericolosa commistione tra l'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale - ed i relativi organi che ne hanno la rappresentanza legale, trattandosi di società di capitali - sul quale ricadono le responsabilità per la gestione svolta ante procedura, e la persona del professionista nominato dal Tribunale ex art. 28 l.f., il quale altro non è se non il rappresentante dell'organo pubblicistico previsto dalla legge fallimentare" sottolinea Roberta Zorloni.

"Infatti, come concordemente affermato dalla unanime giurisprudenza e dottrina, il curatore fallimentare non rappresenta né sostituisce il fallito (e neppure i creditori) bensì opera nell'interesse pubblico. Più precisamente, il curatore assume la posizione di organo ausiliare della amministrazione della giustizia, agendo nel suo interesse. Pertanto, il curatore NON è mai il rappresentante dell'impresa - neppure nel caso di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale - ma semplicemente un terzo subentrante nell'amministrazione del patrimonio del fallito, con i (soli) poteri conferitigli dalla legge" conclude Alberto Redeghieri Baroni.

A.C.M. è un'associazione, senza scopo di lucro, che nasce da un'esperienza professionale condivisa al fine di organizzare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e di supportare le attività svolte dai propri associati in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, commissario straordinario o di organismo di composizione della crisi. L'associazione si propone, inoltre, di mettere a disposizione l'insieme di competenze a beneficio del formarsi di nuovi orientamenti interpretativi nonché di essere da stimolo per nuovi strumenti normativi che consentano la migliore efficienza nella gestione delle procedure.

