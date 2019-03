Lo Studio de Beradinis & Mozzi con Gruppo Proma per la nuova regolamentazione contrattuale infragruppo

Lo Studio legale de Berardinis & Mozzi con il founding partner Paolo de Berardinis e gli avvocati Ciro Galiano e Francesco Marasco, è stato incaricato per la progettazione di una corretta e flessibile regolamentazione, sul piano contrattuale, delle sinergie attuabili tra le varie funzioni facenti capo alle Società che compongono il Gruppo Proma, primaria realtà italiana operativa nel settore automotive, presente in tutto il mondo con oltre 23 stabilimenti di produzione e due centri di ricerca. In tale ambito lo Studio sta collaborando strettamente con la direzione Human Resource di Gruppo ed in particolare con il Direttore della stessa dr. Pasquale Gualtieri, al fine di creare una corretta metodica con l'attuazione di modelli contrattuali per l'implementazione delle attività.