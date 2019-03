DIRITTO D'AUTORE ONLINE: RTI VINCE CON ASSUMMA, LEPRI, PREVITI E LA ROSA

Le piattaforme rispondono per il mancato controllo sulla titolarità dei diritti d'autore

Milano, 22 marzo 2019 – RTI, assistita da un pool di avvocati composto da Giorgio Assumma, Fabio Lepri, Stefano Previti e Alessandro La Rosa ha ottenuto un importante successo in tema di tutela del diritto d'autore online.

Con la sentenza n. 7708 depositata il 19 marzo 2019, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto buona parte del ricorso di RTI e, con l'occasione, è intervenuta ex professo sul tema della responsabilità del c.d. hosting provider (ossia del prestatore di servizi che svolge attività di memorizzazione di informazioni fornite dagli utenti) verso i terzi titolari dei diritti d'autore lesi.

Annullando in molte parti la sentenza della Corte d'Appello di Milano (e correggendone, comunque, le erronee motivazioni), il Supremo Collegio ha dettato una serie di fondamentali indicazioni che tutta la giurisprudenza nazionale dovrà ora seguire.

In particolare la Suprema Corte ha precisato che l'hosting risponde degli illeciti dei terzi veicolati suo tramite ed è dunque tenuto a risarcire i danni subiti dai titolari dei diritti d'autore quando per le attività svolte si configuri come hosting attivo, ovvero, pur restando passivo, non intervenga a tutela dei diritti violati dopo aver avuto conoscenza degli illeciti.