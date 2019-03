Milano, 22 marzo 2019 - Hotel dei Cavalieri - Piazza Giuseppe Missori, 1 - Ore 9:00

Venerdì 22 marzo alle ore 9:00, presso l'Hotel dei Cavalieri, si terrà il prestigioso convegno "La compliance nella gestione dei rifiuti tra regole, best practice e responsabilità", con l'obiettivo di illustrare alcune recenti novità normative in materia ambientale, destinate a produrre impatti molto rilevanti per le imprese italiane.

Partecipano al convegno speaker d'eccezione: apre i lavori l'Avv. Marco Ravazzolo (Dirigente Settore Ambiente Confindustria), il quale esaminerà la nuova direttiva rifiuti, spaziando anche su temi di certa attualità quali l'ecodesign e i criteri ambientali minimi, chiudendo con il Green Public Procurement. Prosegue i lavori della prima mattinata l'Avv. Daniele Carissimi (Avvocato esperto in diritto ambientale e Consigliere Giuridico del Sottosegretario all'Ambiente), che si concentrerà sul tema della responsabilità del produttore di rifiuti, declinandolo in mondo puntuale e approfondito. L'Avv. Chiara Fiore (Avvocato, partner dello Studio Legale Ambientale Carissimi), continuerà sul tema concentrandosi sulla posizione del legale rappresentante, del datore di lavoro e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'amministratore di fatto, mentre il Dott. Giovanni Trotto (Responsabile delle politiche ambientali e di prevenzione dei rischi della Leonardo Global Solutions S.p.a.) tratterà scopi e le tipologie di audit, in particolare per quanto concerne la normativa ambientale in ambito rischi e sostenibilità. Chiude i lavori della mattinata e del convegno il Dott. Sergio Sottani (Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona) che si occuperà di approfondire il tema delle sanzioni penali e amministrative.