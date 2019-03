Lo Studio Legale Internazionale C-Lex ha seguito l'operazione di costituzione in Italia dell'Associazione Internazionale Global Women in PR, organismo di Business Networking fra donne manager nel settore della comunicazione

L'Avvocato Arianna Ferrari di C-Lex, legale della nuova organizzazione in Italia, ha curato gli aspetti costitutivi, nonché tutti gli adempimenti successivi di compliance, ivi inclusi gli aspetti legati alla normativa privacy.

Milano, 22 Marzo 2019 - Il mondo della comunicazione professionale mette al centro la cultura e il ruolo del valore nella diversità di genere. Lo fa attraverso la costituzione, anche nel nostro Paese, di un'organizzazione internazionale, la Global Women in PR, impegnata a creare opportunità di networking fra donne manager che lavorano nel settore delle PR, della Comunicazione, del Public Affairs e dell'Advocacy con l'obiettivo di concorrere a creare e generare un valore inclusivo che consenta la migliore espressione del talento femminile e fertilizzi il dialogo, la partecipazione, l'attenzione nei confronti della leadership in rosa.

Tutti gli aspetti legali correlati alla nuova costituzione di GWPR Italia, agli adempimenti di compliance, ivi inclusi gli aspetti legali alla normativa privacy, sono stati curati dall'Avvocato Arianna Ferrari, dello studio legale internazionale C-Lex di Milano. Gli aspetti fiscali e contabili sono stati invece seguiti dalla dott.ssa Alessandra Ajelli, dello studio Merlo-Ajelli.

Lo Studio C-lex, riconosciuto come importante e autorevole player del mondo legale nel mercato dei media conferma, attraverso questa operazione, la sua forte visione inclusiva e la profilata esperienza nell'ambito della comunicazione e il suo impegno nel collaborare a diffondere cultura e informazione in tema di parità di genere in ambito professionale.

"Professionalmente sono orgogliosa e felice di aver potuto contribuire alla nascita di GWPR Italia – ha spiegato l'Avv. Ferrari di C-lex - perché ho sempre creduto e credo ancora fortemente nella diversità di genere e nella leadership femminile. L'energia e l'entusiasmo dalla Presidente Carola Salvato mi hanno fatto immediatamente "sposare" la missione di GWPR che è quella di supportare le donne nell'esprimere il loro pieno potenziale costruendo una rete capace di portare in luce sia i valori fondamentali che il mondo delle donne porta con sé, sia quelli relativi all'intelligenza emotiva, fondata sui processi di consapevolezza e integrazione e sulla capacità di creare una leadership orizzontale.

Sono fermamente convinta che GWPR contribuirà ad un cambiamento epocale che è già in atto, come dimostra la grande partecipazione di pubblico all'evento di lancio"