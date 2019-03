Pavia e Ansaldo nell'istituzione del nuovo premio "Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti International Award" all'interno dei Council of Fashion Designers of America Fashion Awards 2019, gli "Oscar della moda"

Milano, 22 marzo 2019 – Lo Studio legale Pavia e Ansaldo ha assistito la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nella negoziazione e stesura dell'accordo finalizzato all'istituzione del premio Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti International Award, che quest'anno sarà assegnato a Sarah Burton per Alexander McQueen. Il premio, alla sua prima edizione, si inserisce nella cornice dei Council of Fashion Designers of America Fashion Awards 2019, definiti per la loro importanza nel settore gli "Oscar della moda" e che saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo il 3 giugno presso il Brooklyn Museum di New York.

La Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, da sempre impegnata in attività di beneficenza e promozione della cultura e delle arti, è stata assistita dallo Studio legale Pavia e Ansaldo dall'Of Counsel Mario J. Abate, già consigliere della Fondazione e legale di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti insieme al partner Agostino Migone de Amicis e all'associate Giovanni Gila.