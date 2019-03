ACQUA DI PARMA & ILARIO – L'ELOGIO DELLA BARBA SU MISURA

Made in Italy





Incontro tra eccellenze del Made in Italy ieri a Roma nell'atelier Ilario, vero e proprio sacrario dell'eleganza sartoriale maschile, in Via Fabio Massimo 69.

L'artigianalità dell'alta sartoria italiana e gli esclusivi prodotti per la cura della barba di Acqua di Parma hanno dato vita ad un luxury private cocktail, firmato dal vulcanico Avv. Nicola Colavita.

Tra eleganti poltrone da barbiere, stoffe e tessuti pregiati, i selezionati invitati sono stati accolti dal manager di Acqua di Parma Ignazio Cusumano e dai padroni di casa i fratelli Daniele, Alessandro e Manuel Piscioneri – i quali hanno raccontato le origini di Acqua di Parma e l'incontro dello storico marchio con il mondo dell'eleganza sartoriale maschile.

All'evento hanno partecipato tra gli altri il Direttore Generale della AS Roma Avv. Mauro Baldissoni, il capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa Salvatore Luongo, Patrizia Guerrieri, la fashion stylist Alessandra Gattari, Ilaria de Grenet con il fidanzato Pietro Ferrari, il chirurgo maxillo facciale Prof. Orlando Cipriani, il magistrato Simona Calegari, gli Avv.ti Giuseppe Vona e Antonella Sotira, la modella Eleonora Zacchini, il Ten. Col. Dell'Aeronautica Militare Alessandro Loiudice, la bellissima imprenditrice Venezuelana Sara Linares, Miriam Ciaccia, l'imprenditore sportivo Guido Tommasi, il manager del food & beverage di Relais le Jardin Vincenzo Ciampitti e l'immobiliarista Emma Rossi Bernardi.

Per i fortunati ospiti consulenze dei barbieri Acqua di Parma che hanno offerto i loro consigli per una migliore rasatura e cravatte Ilario realizzate appositamente per l'occasione.

Durante la serata sotto lo sguardo ammirato dei presenti show cooking live di tartare di fassona tritata al coltello e servita su cucchiai di ceramica realizzati a mano.

(In foto: Il Dir. Gen. Della AS Roma Avv. Mauro Baldissoni, Daniele Piscioneri e Ignazio Cusumano)

Media Partner: Diritto 24