In Gazzetta le misure urgenti per i cittadini italiani in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea

gazzetta ufficiale





Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.I. 25 marzo 2019, n. 71) il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 che dispone misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.

Gli interventi urgenti riguardano in particolare:

-i poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G;

-le misure per garantire la stabilità finanziaria e la tutela dei cittadini italiani;

-la garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS);