MEETING NAZIONALE DI AL ASSISTENZA LEGALE A ROMA

EVENTO



Si terrà sabato 30 marzo dalle 10.00 il 16esimo meeting nazionale di AL Assistenza Legale.

La sede dell'incontro della più grande associazione italiana di avvocati specializzata nel diritto dei privati e delle PMI in Italia, sarà lo Studio di AL Assistenza Legale Roma degli avvocati Avv. Francesco Penso, Avv. Cecilia Riganelli e Avv. Fabio Penso. Come ogni anno gli avvocati che parteciperanno si confronteranno sui principali temi della professione al fine di portare le esperienze e il know how dei singoli Studi all'attenzione di tutti gli avvocati del network di AL.

AL Assistenza Legale è il primo studio legale in Italia, con 14 studi situati in tutto il Paese, dedicato esclusivamente alle esigenze legali di privati e PMI. Fondata nel 2008, AL è l'ispirazione dell'avv. Cristiano Cominotto che ha creato un nuovo modello di studio legale a seguito della liberalizzazione della professione in Italia. Fra i tanti attestati, nel 2013 AL è stato premiato con il CONSUMER LAW FIRM of the Year dalla rivista Monthly Lawyer con sede nel Regno Unito. In altre parole, "The Lawyer Monthly Awards 2013" riconosce il raggiungimento degli avvocati, degli studi legali e dei professionisti legali associati, la cui conoscenza ed esperienza continua a influenzare la professione.