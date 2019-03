Dentons con Barings per l'acquisizione di Viale Cassala 22 - Operazione finanziata da UBI Banca assistita da Legance

Lo studio legale Dentons ha assistito Barings, una delle più grandi e diversificate società di gestione di investimenti immobiliari al mondo, in relazione all'acquisizione da parte del fondo Value Add II Italy, gestito da Savills I.M. SGR S.p.A., di un immobile ad uso misto sito a Milano in Viale Cassala 22, per conto di investitori istituzionali.

L'immobile, che si trova in una delle aree più vivaci della città, ha un'estensione di circa 8.700 mq destinati al 50% retail e al 50% uffici. La parte retail è completamente occupata, mentre i restanti spazi per uffici saranno interessati da interventi di riqualificazione energetica classe A. Ulteriori miglioramenti saranno apportati alla facciata, all'ingresso e alle aree esterne per modernizzare l'edificio e migliorarne il rendimento.

L'operazione è stata finanziata da UBI Banca, che ha concesso al fondo un finanziamento finalizzato al completamento dell'acquisizione e della riqualificazione dell'immobile.

Dentons ha agito con un team guidato dalla partner Maria Sole Insinga e composto dall'associate Alessandro Gnoato per i profili real estate, dal partner Federico Vanetti e dall'associate Cristina Melentieva per gli aspetti urbanistici e ambientali, dal partner Andrea Fiorelli e dal counsel Matteo Chinaglia per gli aspetti fiscali. Per quanto concerne il finanziamento sono intervenuti il partner Alessandro Fosco Fagotto, la managing counsel Dina Collepardi, l'associate Rosalba Pizzicato e la trainee Giulia Caselli Maldonado per gli aspetti di diritto italiano, nonché il partner Stephane Hadet e la senior associate Nathalie Campello per gli aspetti di diritto lussemburghese.

Legance – Avvocati Associati ha assistito UBI Banca con un team composto dal partner Emanuele Espositi coadiuvato, per i profili financing, dal counsel Giovanni Troisi e dall'associate Mario Jr. Mazzotta, per i profili tax, dal Senior Counsel Francesco Di Bari e per i profili real estate/amministrativi, dal counsel Alessandra Palatini.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati seguiti da Busani & Partners, in particolare dal notaio Giacomo Ridella.