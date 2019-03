Nel Tribunale di Taranto é stata inaugurata la Camera di Ascolto del Minore

Il 22 marzo scorso, presso il Tribunale di Taranto, è stata inaugurata la Camera di Ascolto del Minore. Questo progetto è stato fortemente voluto dall' avv. Anna Miolli, anche Presidente del Rotary Club Taranto.

La Camera di Ascolto del Minore è stata costruita grazie ai fondi del Rotary Club Taranto, in uno spazio del Tribunale messo a disposizione dalla Presidenza, con pareti fonoassorbenti, arredata come un accogliente ambiente domestico, attrezzata di impianto audio-video che la collega in tempi reali all'aula di udienza civile o penale, munita di accorgimenti di ultima tecnologia.

La stanza è stata rallegrata da una serie di tele colorate donate e realizzate personalmente dall' avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; inoltre, all'interno della Camera di Ascolto del Minore vi è una bellissima scultura in legno realizzata e donata dal Dott. Augusto Bruschi gia' Avvocato Generale della Procura della Repubblica presso la Corte d' Appello di Taranto. Il Dott. Bruschi è un eccellente scultore e numerose sue sculture sono presenti presso la Corte d'Appello di Taranto.

Prima dell'inaugurazione si è tenuto, presso l'aula Miro del Tribunale, un evento formativo avente ad oggetto il seguente tema: "La tutela del minore nel conflitto familiare: l'ascolto protetto ".

Moderatrice dell'evento l'avv. Anna Miolli, tra i relatori : la Dott.ssa Maria Francesca Pricoco

( Presidente Nazionale Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia), dott.ssa Bina Santella( Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto),dott. Pompeo Carriere

( Presidente Sezione G.i.p. Tribunale di Taranto), dott. Martino Casavola

( Coordinatore Sezione Famiglia Tribunale di Taranto), dott. Ludovico Abbaticchio( Garante Regionale per l'infanzia e l'Adolescenza), dott.ssa Dora Chiloiro( Responsabile Servizio Psicologia Clinica e Psicoterapia ASL Taranto), dott. Donato Donnoli( Governatore Distretto 2120 Rotary International).

Le chiavi della Camera di Ascolto del Minore sono state consegnate al Presidente del Tribunale di Taranto, la dott.ssa Anna De Simone; per la benedizione della camera é intervenuto il Vescovo di Taranto, Mons. Filippo Santoro.

Tra i presenti anche l'avv. Rino Levato( Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Taranto), l'avv. Paola Donvito( Presidente della Scuola Forense di Taranto), l'avv. Gabriella Barcariol( Presidente della Camera Minorile di Taranto); tra i partecipanti anche numerose Autorità civili e militari.

La Camera di Ascolto del Minore rappresenta un fiore all'occhiello per il Tribunale di Taranto, un progetto nobile e generoso che costituisce un bell' esempio da seguire anche in altri Tribunali d'Italia.