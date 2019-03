Vincenzo Meli nuovo of Counsel di Limatola Avvocati

Dal 2000 professore ordinario di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di giurispru-denza dell'Università di Palermo, affiancherà i professionisti di Limatola Avvocati in que-stioni attinenti al diritto della concorrenza con speciale riferimento all'antitrust e alla rego-lazione dei mercati.

Dal 1988 ricercatore e poi professore universitario. E' stato consulente giuridico dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 1991 al 2005. Dal 2012 al 2018 è stato componen-te dell'Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Roma (dal 2015 con funzioni di vice-presidente). Dal 2015 al 2018 è stato componente della Commissione di disciplina di appello per il settore dell'ippica, presso il MIPPAF. Nel 1999 è stato componente del gruppo di lavoro isti-tuito presso il Ministero dell'Industria per il recepimento della direttiva 97/55/CE sulla pubblicità comparativa. E' autore di numerosi volumi e articoli giuridici in tutti i campi del Diritto commer-ciale, nonché condirettore delle riviste Rivista di Diritto dell'Impresa e Orizzonti del Diritto Commerciale, componente del comitato scientifico di Concorrenza e Mercato e del comitato dei referee delle riviste ‘AIDA – Annali Italiani del Diritto d'Autore', ‘Rivista di Diritto fallimenta-re', ‘Le Società', ‘Mercato, Concorrenza, Regole', ‘Banca, borsa e titoli di credito'.

Con la collaborazione del Prof. Meli – dichiara l'avvocato Alessandro Limatola Managing part-ner di Limatola Avvocati (in foto) - si arricchisce ulteriormente l'ambito dell'offerta di servizi legali alla clientela target del ns. Studio, sempre più orientata ad ottenere una prestazione full ser-vice dai propri partner legali, a costi contenuti e con risposte rapide e concrete, in breve orientate al business.

La qualità della prestazione è assicurata anche in queste nuove aree di practice – continua Lima-tola - dalla storia accademica e professionale del prof. Vincenzo Meli.

Con la nomina di Vncenzo Meli Limatola Avvocati – che partecipa al network mondiale HLB International - conta 5 sedi (Milano, Modena, Roma, Napoli e Palermo) in Italia, 1 Desk a New York, 10 soci ed oltre 60 tra professionisti e dipendenti.