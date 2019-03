NUOVO PARTNER IN LIMATOLA AVVOCATI

Lo studio promuove socio Rossana Cassarà.



L'Area di practice di Diritto del Lavoro e della distribuzione commerciale si arricchisce di un nuovo socio: l'avvocato Rossana Cassarà.

Rossana Cassarà è stata promossa dopo un importante percorso di crescita in termini di competenze professionali ma anche di capacità di gestione e sviluppo della clientela.

Entrata in Limatola Avvocati nel 2013, ha iniziato la professione presso lo studio dell'Avv. Luca Boneschi, maturando poi esperienze sempre in area giuslavoristica in ambito azienda-le ed anche in studi legali internazionali quali Fieldfisher.

Oggi si occupa di diritto del lavoro, diritto sindacale e contratti di agenzia. In queste aree pre-sta consulenza ed assistenza a società italiane e estere, sia per la gestione ordinaria dei rapporti che per operazioni di riorganizzazione aziendale oltre che nell'area delle relazioni industriali. Negli anni ha acquisito un'importante esperienza sia in ambito contenzioso che stragiudiziale ed è autrice di articoli e pubblicazioni in materia.