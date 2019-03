Simmons & Simmons, SabelliBenazzo, Spada Partners e Athena Associati nell'ingresso di Wise Equity SGR nel capitale di Trime S.p.A.

Lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito Wise Equity SGR in riferimento a un accordo vincolante per l'ingresso nel capitale di Trime S.p.A., società specializzata nella progettazione e produzione di torri faro per il mercato delle costruzioni, degli eventi e delle lavorazioni stradali. I venditori sono stati assistiti dallo Studio SabelliBenazzo.

Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla managing associate Bernadetta Troisi e ha incluso il partner Andrea Accornero e il supervising associate Paolo Guarneri.

Il team dello studio Sabelli Benazzo è stato guidato dal Name Partner Prof. Paolo Benazzo, unitamente ai legal senior associate Alessandra Tell e junior associate Jacopo Invernizzi.

Spada Partners per conto di Wise ha effettuato la due diligence finanziaria, con il partner Cristiano Proserpio e gli associate Andrea Moretta e Massimo Fagioli, e la due diligence fiscale e la strutturazione dell'operazione con il partner Guido Sazbon e gli associate Paolo Cricchio e Davide Pula.

Il team di Athena Associati che ha assistito i venditori sempre in materia contabile e fiscale è stato composto dal partner Luigi Migliavacca e dall'associate Davide Sala Peup.

PWC ha agito in qualità di debt advisor con un team composto dal partner e head of debt advisory Alessandro Azzolini, dalla senior manager Valentina Assereto, dal senior associate Niccolò Morozzi e dall'associate Edoardo Truffo.