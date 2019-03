A Bologna il primo Convegno dell'Associazione che riunisce commercialisti, avvocati e notai

CONVEGNO 11 aprile



Nasce anche a Bologna, su modello nazionale, l'Associazione Economisti e giuristi insieme, costituita dagli Ordini dei Commercialisti, degli Avvocati e dal Consiglio Notarile che operano nel territorio bolognese al fine di rafforzare l'intesa e l'azione coordinata delle tre professioni giuridico-economiche.

A tale proposito, giovedì 11 aprile dalle ore 15:00 alle 18:00 si svolgerà, a Bologna, presso la Sala Bolognini del Convento di San Domenico (al civico 13 di piazza San Domenico) il primo appuntamento promosso dalla neonata associazione: il convegno La successione, che vedrà i tre Ordini professionali discutere insieme su questo importante argomento.

Moderata dal giornalista de ‘il Sole 24 Ore' Alessandro Galimberti e presieduta da Mario Spera, Presidente della Commissione ‘Formazione Continua – Coordinamento Commissioni' dell'ODCEC di Bologna, la giornata sarà aperta dai saluti di Alessandro Bonazzi, Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Claudio Babbini, Presidenti dei tre Ordini professionali , oltre a quelli di Paolo Ronchi, Marketing Ordini Professionali ed Enti del gruppo ‘Il Sole 24 Ore'.

Se di Successioni e donazioni in pillole tratterà, attraverso l'illustrazione di alcuni casi pratici, il Consigliere dell'ODCEC Francesca Muserra, il Notaio Maria Luisa Cenni interverrà invece su Le forme di testamento, i diritti dei legittimari e le donazioni indirette, mentre l'Avvocato Gabriele Perdomi esaminerà gli scenari operativi del rapporto tra Cliente chiamato all'eredità e professionista.

Tra le finalità indicate nello statuto dell'associazione Economisti e Giuristi insieme, la promozione dell'interlocuzione con le istituzioni, con la pubblica amministrazione e, in generale, con tutti i soggetti ritenuti strategici al fine di tutelare gli interessi comuni alle professioni rappresentate; l'approfondimento delle materie econeconomiche e giuridiche di interesse degli associati, anche attraverso la predisposizione di studi e documenti; l'operare nel contesto della sussidiarietà rispetto alle Pubbliche Amministrazioni, in aderenza alla più recente normativa interna e ai principi del diritto europeo.

"Certi delle affinità che ci accomunano in ambito lavorativo – affermano congiuntamente i tre Presidenti Clauio Babbini, Alessandro Bonazzi e Giovanni Berti Arnoaldi Veli - e nel reciproco rispetto delle diverse competenze, il fine di questa alleanza è quello di sviluppare idee e proposte condivise per il nostro territorio. Il mercato professionale è in continuo cambiamento, per cui è necessario definire un nuovo modello per rappresentare le professioni, anche agendo di concerto per sollecitare la politica a misure di tutela e funzionalità dei nostri settori, nell'interesse dei professionisti che rappresentiamo, ma anche della collettività tutta. Aver organizzato questo convegno ci pare il miglior modo possibile per cominciare l'attività dell'associazione che ci vede riuniti".

Il programma