Dentons lancia il tool online whistleblower guidelines

Whistleblowing





Un quadro giuridico multidisciplinare ad un anno dall'entrata in vigore del Whistleblowing



Dentons, il più grande studio legale al mondo, ha lanciato un nuovo tool online che consente di confrontare le normative sul Whistleblowing di oltre 30 Paesi al mondo del Nord America, Europa e Regno Unito, America Latina, Australia, Asia Pacifico, Africa e Medio Oriente.

Lo strumento è stato presentato venerdì scorso in occasione dell'evento "Whistleblowing top issues to consider" - organizzato da Dentons e patrocinato da UGI Unione Giuristi Italiani - per fornire un quadro normativo multidisciplinare ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 179/2017.

Il tool - disponibile gratuitamente all'indirizzo www.whistleblowerguidelines.com - fornisce indicazioni su privacy, diritto del lavoro, e requisiti di notifica necessari alle imprese multinazionali che attualmente possono consultare le normative di 33 Paesi e confrontarne fino a 3 alla volta.

"Il Whistleblowing costituisce uno strumento sempre più importante di tutela delle persone e delle aziende. Deve, però, essere gestito in modo adeguato. L'aggiornamento dei regolamenti e il rispetto dei requisiti per i whistleblower e per i vari soggetti coinvolti sono spesso fonte di preoccupazione per le società che operano a livello globale, in particolare nei mercati emergenti. Il nostro tool e la consulenza dei nostri professionisti forniscono un immediato feedback ai referenti aziendali che si occupano della compliance, consentendo di adottare decisioni più efficaci in merito alle azioni da intraprendere per la corretta gestione dei whistleblower", ha commentato Giangiacomo Olivi, partner di Dentons e Europe Head del team Data Privacy and Cybersecurity.

Whistleblower Guidelines è stato sviluppato dal team compliance globale dello Studio, costituito da oltre 200 avvocati specializzati in diverse practice area in tutto il mondo e guidato da Rainer Markfort, partner dell'ufficio di Berlino di Dentons, che ha presentato le funzionalità comparative del tool a supporto delle aziende nella realizzazione di un sistema interno di whistleblowing.

Durante l'evento, inoltre, Matteo Vizzardi, capo del team di white collar crimes dello Studio in Italia, ha affrontato i principali profili penali sostanziali e processuali del whistleblowing.

A seguire Michele Carpagnano, capo della practice Competition and Antitrust di Dentons in Italia, ha tracciato un quadro normativo UE e internazionale in merito alla valorizzazione del whistleblowing da parte delle autorità di concorrenza.

Hanno proseguito i lavori Saverio Cavalcanti, Senior Counsel e Fabia Cairoli, Privacy Specialist di Dentons con un approfondimento sul diritto di riservatezza del segnalante senza violare l'obbligo di fornire un'informativa all'interessato e sui doveri di corretta gestione della procedura.

L'impatto del whistleblowing sui rapporti di lavoro è stato invece il focus dell'intervento a cura di Davide Boffi, capo della practice labour in Italia, che ha evidenziato gli aspetti pratici e operativi delle procedure interne e i profili disciplinari connessi.

La seconda parte dell'evento è stata dedicata alla tecnologia e ai casi pratici di utilizzo delle piattaforme whistleblowing sviluppate da Transparency International Italia, illustrati da Michele Vitali, membro dell'Advisory Board dell'organizzazione.

Il nuovo tool online