Promozioni in Freshfields, lo Studio annuncia la nomina di un nuovo Counsel nel dipartimento antitrust

I soci di Freshfields hanno annunciato la nomina a Counsel di Ermelinda Spinelli, finora Principal associate del gruppo "Antitrust, Competition and Trade". Ermelinda è cresciuta in Freshfields, costruendo la propria carriera attraverso la consulenza prestata a clienti italiani e internazionali, alternando lunghi periodi di lavoro presso sedi estere dello Studio.

Laureata con lode all'Università degli Studi di Pavia nel 2004 e titolare di un dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Milano, Ermelinda Spinelli (in foto) fa il suo ingresso in Freshfields nel 2005 quando si aggiudica sia l'edizione italiana, sia l'edizione internazionale del Premio Freshfields (in collaborazione con Il Sole 24Ore, in Italia, e il Financial Times) quale migliore studente europeo di giurisprudenza con indirizzo in diritto commerciale. La sua carriera comincia a Bruxelles, per poi proseguire a Roma, Londra e Milano. Si occupa di tutti gli aspetti del diritto antitrust, con particolare riferimento a intese e abusi di posizione dominante, controllo delle concentrazioni, nonché programmi di compliance. Ha sviluppato una notevole esperienza in una vasta gamma di settori quali mercati finanziari e assicurativi, trasporti e industria manifatturiera. Ermelinda ha notevole esperienza in materia di contenzioso antitrust innanzi ai giudici sia italiani sia europei e ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della prima app in materia di compliance messa a disposizione dei clienti. Madre di due bambini, Ermelinda è membro attivo del gruppo "Italian Women Network" dello Studio e promotrice instancabile di tutte le iniziative volte a promuovere e rafforzare la parità di genere nello studio, role model di riferimento per colleghe e clienti.

Con la nomina a Counsel, Ermelinda entra così a far parte del management del dipartimento, nella gestione del gruppo antitrust di Freshfields che, in Italia e all'estero, è regolarmente in cima alle classifiche delle directory legali specializzate e recentemente in Italia ha vinto il premio quale "Studio dell'anno – Contenzioso Autorità Indipendenti".

Gian Luca Zampa, socio responsabile del team, ha così commentato: "Siamo molto lieti di questa nomina, Ermelinda è un avvocato eccezionale che rappresenta un vero avvocato di Freshfields. La sua promozione testimonia la nostra capacità di individuare e trattenere nel tempo i migliori talenti, favorendo un percorso di crescita interna e il rafforzamento dello studio con energie endogene, perfettamente sinergiche ai valori e agli obiettivi dello Studio e che sono fonte di ispirazione per il nostro team".

I soci italiani dello Studio accolgono con soddisfazione la nomina della propria professionista, segno tangibile del riconoscimento da parte della partnership globale dello Studio del contributo offerto dai colleghi italiani. La nomina giunge al termine di un processo di valutazione rigoroso condotto a livello internazionale.