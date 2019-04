Davide De Rosa di GOP eletto Vice Presidente della Camera di Commercio italiana ad Hong Kong e Macao

Il Partner di GOP svolgerà l'incarico di vice presidente dell'associazione per il biennio 2019-2020.



Davide De Rosa, Partner della sede di Hong Kong dello studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, è stato eletto Vice Presidente della Camera di Commercio italiana ad Hong Kong e Macao per il biennio 2019-2020.

L'incarico affidato all'avvocato De Rosa è un riconoscimento delle competenze e dell'esperienza maturata presso la sede di GOP a Hong Kong. Lo Studio, infatti, ha deciso di investire in quest'area geografica strategica aprendo una sede ad Hong Kong nel 2014 e una a Shanghai nel 2018, per offrire i propri servizi a clienti italiani e internazionali in una zona caratterizzata da una forte capacità di attrazione degli investimenti esteri e da un'alta densità di imprese locali che guardano con sempre maggiore interesse alle opportunità di investimento in Europa e in Italia.

La Camera di Commercio Italiana a Hong Kong e Macao conta 355 associati, rappresentanti dei settori della moda, agroalimentare, logistica, consulenza e design. La Camera organizza oltre 100 eventi l'anno a sostegno e promozione di aziende italiane in loco: non solo seminari e conferenze d'affari ma anche eventi di networking e fiere.