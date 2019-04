Il Gruppo De Wave - controllato dal fondo di private equity Xenon PE VI - attraverso la propria holding operativa De Wave S.r.l., con sede a Genova, stabilimenti, unità operative ed uffici commerciali in Italia, Polonia, Stati Uniti e Sud Est Asiatico e specializzato nella progettazione, realizzazione e allestimento, nonché in attività di refitting, di cabine, servizi igienici, aree pubbliche e aree catering di navi da crociera, traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e in genere navi di grandi dimensioni ha completato l'acquisizione delle società del Gruppo Spencer, anch'esse operanti nella progettazione, produzione e installazione di aree pubbliche di navi da crociera e di grandi dimensioni.

Il Gruppo Spencer, con uffici a Genova, Vicenza e Trieste, è presente con le proprie unità produttive in tutti i principali bacini europei (Italia, Francia e Germania) della cantieristica per navi di grandi dimensioni ed è attivo anche nella progettazione e nello sviluppo tecnico delle commesse.

L'operazione rappresenta un ulteriore importante tassello del progetto di creazione e rafforzamento di un gruppo leader nel mercato dell'"interior design" per navi di grandi dimensioni con presenza globale in tutti i principali hub del settore dall'area del Mediterraneo agli Stati Uniti all'area asiatica e con una dimensione in linea con gli altri leader del mercato e in grado di affrontare le sfide di questo mercato che rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo.

Il Gruppo De Wave è stato assistito in tutti gli aspetti legali dell'operazione da Gelmetti Studio Legale Associato, con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dagli associate Davide Morandi e Gabriele Moioli.

Legalitax, con un team guidato dal socio Maurizio Fraschini insieme allo studio Machieraldo e Associati, con il partner Matteo Machieraldo, hanno assistito i venditori del Gruppo Spencer.

Linklaters ha assistito le banche finanziatrici MPS Capital Services Banca per le Imprese, Crédit Agricole Carispezia, e Banca IFIS nel finanziamento a SPC S.r.l. (veicolo societario controllato al 100% da De Wave) con un team guidato da Andrea Arosio, Alessandro Tanno e Carlo Amato.

Fineurop Soditic ha supportato De Wave s.r.l. nella strutturazione e negoziazione del finanziamento, con un team composta da Umberto Zanuso, Ilenia Furlanis e Manuela Agostini.

Advisor dell'operazione è stata Pirola Corporate Finance, con un team guidato dal partner Ludovico Mantovani.