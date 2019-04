Il Gruppo Silvano Toti Holding SpA, Gisa Gestioni Alberghiere Srl e Room Mate valorizzano l'Hotel Capo D'Africa.

Gemma & Partners ed Eversheds Sutherland advisor legali dell'operazione.

L'Hotel "Capo d'Africa", situato nel cuore di Roma, è un lussuoso ed iconico hotel, apprezzato da una clientela internazionale, composto da 65 camere, 3 sale riunioni, una sala ristorante, un lounge bar ed una terrazza con vista sul Colosseo di proprietà del Gruppo Toti è stato ceduto; unitamente all'Hotel è stata ceduta l'azienda alberghiera ivi condotta, la quale verrà gestita dalla catena alberghiera spagnola "Room Mate".

Gemma & Partners, con un team coordinato dal Partner Prof. Andrea Gemma, dal Senior Associate Chiara Pero e dall'Associate Leone Momigliano, ha assistito il venditore nella cessione, ad una società facente parte della catena alberghiera spagnola "Room Mate", del ramo d'azienda alberghiera esercitato nell'Hotel "Capo d'Africa", e nella contestuale cessione della proprietà dell'immobile in cui l'Hotel è esercitato, curando tutti gli aspetti dell'operazione lato venditore (due diligence legale sulla componente aziendale ed immobiliare dell'operazione, strutturazione degli accordi legati alla compravendita dell'immobile e dell'azienda).

Eversheds Sutherland, con un team coordinato dal Partner Giuseppe Celli e coadiuvato dall'avvocato Leonardo Schirano, e dal Partner Valentina Pomares e dalla associate Margherita Gramegna per gli aspetti HR, ha assistito la catena alberghiera Room Mate S.A. nell'operazione di acquisizione, attraverso una società facente parte del gruppo, dell'azienda Hotel "Capo d'Africa" e contestuale locazione con il soggetto acquirente della Struttura, così ponendo in essere il primo tassello di una partnership strategica volta ad accompagnare l'espansione del gruppo Room Mate in Italia.