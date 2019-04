Nuova sede per Limatola Avvocati a Roma

Limatola Avvocati ha trasferito i propri uffici di Roma in Via Po 16/b a ridosso della centralissima Villa Borghese e delle mura aureliane.

In controtendenza rispetto al mercato Limatola Avvocati "raddoppia" a Roma traslocando in una nuova prestigiosa sede in grado di ospitare il numero crescente di professionisti che si stanno unendo allo studio, guidato da Alessandro Limatola .

La nuova apertura fa seguito alla nomina di due nuovi soci il prof. avv. Federico Putaturo e l'avv. Rossana Cassarà oltre che del prof. Vincenzo Meli quale Of Counsel.

"La società e cambiata così come il modo di fare l'avvocato anche a Roma ma questa rimane una ba-se strategica per tutti gli studi legali che hanno l'ambizione di accompagnare le aziende leader e di es-sere autenticamente nazionali" ha dichiarato l'avv. Alessandro Limatola, Managing Partner di Limatola Avvocati".

Presso la nuova sede di Roma saranno operativi 10 dei circa 60 tra professionisti ed addetti che Lima-tola Avvocati conta al momento in Italia.