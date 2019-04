Stefanelli & Stefanelli collabora alla redazione del testo "Consapevolmente cloud", a cura della Oracle Community for Security, con l'obiettivo di presentare alcuni aspetti utili alle organizzazioni che vogliono usare servizi cloud

Bologna, 2 aprile 2019 - Secondo l'indagine LogicMonitor del 2018 entro il 2020 l'83% delle attività delle imprese sarà eseguito in cloud. Le principali motivazioni di tale rilevante risultato sono individuabili nel risparmio sui costi e nei benefici gestionali realizzabili con questi servizi, nelle organizzazioni di tutti settori e di tutte le dimensioni, del settore privato e della P.A. La tendenza per cui un numero sempre maggiore di aziende adotta i modelli del cloud è ormai inarrestabile: secondo l'indagine di LogicMonitor l'83% delle attività delle imprese entro il 2020 sarà eseguito in cloud e più precisamente il 41% sarà basato su piattaforme public cloud (Amazon AWS, Google Cloud Platform, IBM Cloud, Microsoft Azure e altri), un ulteriore 20% sarà basato su private cloud seguito da un altro 22% su hybrid cloud. Si prevede che, sempre entro il 2020, i carichi di lavoro on premises si ridurranno dal 37% di oggi al 17%.



Il trend fa sì che un numero sempre maggiore di sistemi informatici passino da server e data center tradizionali a piattaforme in cloud. La spesa IT delle aziende sta inoltre cambiando natura: secondo stime Gartner nel 2017 111 miliardi di dollari di spesa IT tradizionale sono stati utilizzati per il cloud, una cifra che raggiungerà i 216 miliardi nel 2020.



Collocato in questa dimensione appare evidente come un testo che permetta di orientarsi nell'universo dei servizi cloud oggi disponibili costituisca un supporto indispensabile per le imprese e i manager che in essa si devono confrontare, non solo con la scelta del sistema più efficace ma, soprattutto, con la sua implementazione e gestione. Aspetto questo che pone la disciplina contrattuale e la compliance agli aspetti di privacy e sicurezza al primo posto.



Per questa ragione lo Studio legale Stefanelli & Stefanelli ha partecipato alla realizzazione dell'e-book Consapevolmente cloud, a cura della Oracle Community for Security curando la redazione delle parti relative agli elementi del contratto di cloud computing e al diritto di audit.



Il libro si rivolge trasversalmente a tutte le realtà, dalla grande organizzazione che consuma servizi cloud a supporto delle proprie tradizionali attività, alle PMI e alle professioni, che trovano in questi servizi un supporto innovativo, efficiente e molto competitivo sul fronte del costo complessivo.



"È essenziale che le imprese colgano le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per rimanere competitive a livello globale e che le start-up della Ue possano espandersi rapidamente, sfruttando al massimo il cloud computing, i big data, la robotica creando quindi nuovi posti di lavoro e potenziando la produttività. Occorre quindi incrementare il grado di conoscenza interno alle imprese, offrendo una consulenza, anche su aspetti legali, sempre più approfondita" dichiara Silvia Stefanelli, co-autrice del testo.



Nello specifico sono suggerite particolari attenzioni per quanto riguarda la sicurezza del cloud, ossia, le garanzie di salvaguardia su dati e processi che un'organizzazione deve puntare ad ottenere con questi servizi, comprendendo bene come farlo e agendo sia nei confronti del/dei provider sia al proprio interno; la conformità nel cloud, ossia, quali regole oggi richiedono un ulteriore controllo interno nel momento della scelta del servizio cloud più opportuno per la singola richiesta proveniente dal business, del suo utilizzo nel tempo, e in generale come conseguenza della riprogettazione dell'ICT e dei processi aziendali che il cloud comporta e, infine, i contratti per il cloud, ossia, la relazione contrattuale con il fornitore, gli impatti per i clienti e le modalità per gestire eventuali margini di pre-negoziazione.



