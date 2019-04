Tonucci & Partners con Athena Basket nella sua trasformazione da associazione sportiva dilettantistica in società di capitali

Tonucci & Partners, con il team composto dagli avvocati Giuseppe Santarelli e Giunio Tonucci, coadiuvati dall'avvocato Eleonora Ieradi e dal dottor Andrea Baratta, ha assistito Edoardo Stanchi - fondatore e socio di maggioranza del Gruppo Stanchi, azienda attiva nel settore immobiliare nazionale ed internazionale - nell'operazione di trasformazione in società di capitali della storica associazione sportiva dilettantistica di pallacanestro femminile Athena Basket, attualmente iscritta, con la prima squadra, al campionato di Serie A2.

Nell'ambito della complessiva operazione, Athena Basket ha altresì deliberato un aumento di capitale che ha consentito l'acquisizione da parte di Edoardo Stanchi del 65% delle quote e dei diritti di voto di Athena, con conseguente rafforzamento patrimoniale e finanziario della società.

Tonucci & Partners, con una lunga tradizione nella consulenza legale prestata al C.O.N.I. e alle Federazioni e società sportive affiliate, è in prima fila nel processo evolutivo che porta le associazioni sportive a fare impresa al fine di assicurarne la sostenibilità economica.